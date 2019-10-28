Emekliye, memura, yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Ocak'ta çalışan çalışmayan herkesin maaşı artacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek maaş için ipuçları geldi. Peki kim ne kadar maaş alacak? SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarındaki artış ne kadar olacak? Emekli ve çalışan maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
28.10.2019 08:02
- Son Güncelleme: 28.10.2019 08:02
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