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Emekliye, memura, yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?

Ocak'ta çalışan çalışmayan herkesin maaşı artacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek maaş için ipuçları geldi. Peki kim ne kadar maaş alacak? SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarındaki artış ne kadar olacak? Emekli ve çalışan maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

28.10.2019 08:02 - Son Güncelleme: 28.10.2019 08:02
Emekliye, memura, yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?

Ocak'ta hemen herkesin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılacak.

Emekliye, memura, yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark verilecek.

Emekliye, memura, yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?

Beklenti anketindeki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak.

Emekliye, memura, yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?

Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı etkileyecek. TAKVİM, bu oranlara göre yeni maaşları hesapladı:

Emekliye, memura, yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?


En düşük emekli aylığı bin 268 liraya çıkacak. Taban aylık; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 127, memur emeklilerinde 2 bin 681 lira olacak.

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