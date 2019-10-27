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Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

Dünyada yaşanan ticaret savaşları ve küresel ekonomik gelişmeler, para birimlerinin değerlerini de etkiliyor. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle para birimleri dalgalı şekilde seyrediyor. Dünyanın en değerli para birimlerini inceleyen B2Press'in araştırmasının sonucunda, en değerli 10 para birimi belli oldu. İşte o liste...

27.10.2019 16:37 - Son Güncelleme: 27.10.2019 16:37
Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

Küresel ekonomideki dalgalı süreç birçok ülkenin para birimlerinin değerini hiç olmadığı kadar etkiliyor. Dünyanın en değerli para birimlerini inceleyen B2Press'in araştırmasına göre en değerli para birimleri ilk 10 sıralaması şöyle;

Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

10 - Küba pezosu: 5,78 TL

Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

9 - Amerikan doları: 5,78 TL

Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

8 - İsviçre frangı: 5,81 TL

Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi

7 - Euro: 6,40 TL (1,11 dolar)

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