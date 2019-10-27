Dünyanın en değerli para birimi açıklandı! Doları tam 3'e katladı | İşte dünyanın en değerli 10 para birimi
Dünyada yaşanan ticaret savaşları ve küresel ekonomik gelişmeler, para birimlerinin değerlerini de etkiliyor. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle para birimleri dalgalı şekilde seyrediyor. Dünyanın en değerli para birimlerini inceleyen B2Press'in araştırmasının sonucunda, en değerli 10 para birimi belli oldu. İşte o liste...
27.10.2019 16:37
- Son Güncelleme: 27.10.2019 16:37
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