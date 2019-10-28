Emekliye, memura, yaşlıya zam müjdesi! 2020 Ocak'ta emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak? 28.10.2019 10:04

Ocak’ta çalışan çalışmayan herkesin maaşı artacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek maaş için ipuçları geldi. Peki kim ne kadar maaş alacak? SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarındaki artış ne kadar olacak? Emekli ve çalışan maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Ocak'ta hemen herkesin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark verilecek.

Beklenti anketindeki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak.

Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı etkileyecek. TAKVİM, bu oranlara göre yeni maaşları hesapladı:

En düşük emekli aylığı bin 268 liraya çıkacak. Taban aylık; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 127, memur emeklilerinde 2 bin 681 lira olacak.

Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenen tutar 433 liradan 481 liraya çıkacak.

Emekli doktorlara her ay yapılan ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 502, uzman olmayanların da bin 913 liraya ulaşabilecek.

637 lira olan 65 yaş aylığı 677 liraya yükselebilecek.

Evde bakım aylığı bin 471 liraya çıkabilecek.

Yüzde 40-69 engelli olanların aylığı 541, % 70 ve üstü engeli olanlarınki 811 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRETLE ÖDEMELER DEĞİŞECEK

1 Ocak'tan itibaren asgari ücret de artacak.

Bu ücret için pazarlık maratonu Aralık ayı başında başlarken, asgari ücretteki değişim pek çok ödemeyi de etkileyecek.Tüm çalışanlara ödenen asgari geçim indirimi, en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı, doğum ve askerlik borçlanması ile primlerde taban ve taban tutarlar asgari ücret zammıyla yükselecek.