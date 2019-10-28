İş kurmak isteyene 15 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Faizsiz kredi nasıl alınır, şartlar nelerdir?

Devlet iş kurmak isteyenlere birçok paket ile destek olabiliyor. Bunlardan biri de iş kurmak isteyen kadınlara verilen faizsiz kredi olarak göze çarpıyor. Dar gelirli kadın girişimciler, devletten 15 bin liraya varan faizsiz kredi desteği alabiliyor. İş fikrine göre para hibe de edilebilirken, en az 2 yıl boyunca geri ödeme şartı da bulunmuyor. Peki ama devletten faizsiz kredi nasıl alınır? Faizsiz krediyi kimler alabilir? Faizsiz kredi almak için şartlar nelerdir? İşte detaylar...

28.10.2019 09:37 - Son Güncelleme: 28.10.2019 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





