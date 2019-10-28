İş kurmak isteyene 15 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Faizsiz kredi nasıl alınır, şartlar nelerdir?
Devlet iş kurmak isteyenlere birçok paket ile destek olabiliyor. Bunlardan biri de iş kurmak isteyen kadınlara verilen faizsiz kredi olarak göze çarpıyor. Dar gelirli kadın girişimciler, devletten 15 bin liraya varan faizsiz kredi desteği alabiliyor. İş fikrine göre para hibe de edilebilirken, en az 2 yıl boyunca geri ödeme şartı da bulunmuyor. Peki ama devletten faizsiz kredi nasıl alınır? Faizsiz krediyi kimler alabilir? Faizsiz kredi almak için şartlar nelerdir? İşte detaylar...
Girişimci kadınlar faizsiz krediyle desteklenerek, kendi işinin sahibi yapılıyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara, 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Bu sürenin ardından kadınlar, kazandığı paralarla 6 yılda eşit taksitlerle geri ödeme yapabiliyor.
SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI DEVREDE
Krediden yararlanabilmek için, hazırlanan projeyle birlikte, bulunulan ilçedeki kaymakamlıklarda yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ofisine başvurmak yeterli. Proje uygun bulunursa, 15 bin liraya varan faizsiz kredi desteği sağlanıyor.
BAŞARILI OLAN HİBEYİ ALIR
Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Meyvecilik projeleri için destek alan bir kişi, borcunu ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl 6 eşit taksitler halinde ödeyecek.