Emekliye kazanç takvimi: Temmuz artışı ne kadar olacak? Kimlere zamlı maaş, kimlere fark ödenecek? Hesaplara ne zaman yatırılacak?

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Yaklaşık 16 milyon emekli için Temmuz kazanç ayı olacak. Haziran'da bayram ikramiyesini alan emeklilerin Temmuz'da da gelirleri artacak. Üstelik kök aylıklara yansıtılacak zammın yanı sıra ek iyileştirme de söz konusu olabilecek. Peki emeklileri bu Temmuz'da neler bekliyor? Hangi ödeme ne zaman emeklilerin hesabına yatırılacak? İşte detayları...