Emekliye kazanç takvimi: Temmuz artışı ne kadar olacak? Kimlere zamlı maaş, kimlere fark ödenecek? Hesaplara ne zaman yatırılacak?

Bayram ikramiyelerini alan emekliler için zam ayı olan Temmuz yaklaşıyor. Zam oranını enflasyon gösterirken, ek iyileştirme de karara bağlanacak. Kimileri zamlı maaş, kimileri fark ödemesi alacak.
Yaklaşık 16 milyon emekli için Temmuz kazanç ayı olacak. Haziran'da bayram ikramiyesini alan emeklilerin Temmuz'da da gelirleri artacak. Üstelik kök aylıklara yansıtılacak zammın yanı sıra ek iyileştirme de söz konusu olabilecek. Peki emeklileri bu Temmuz'da neler bekliyor? Hangi ödeme ne zaman emeklilerin hesabına yatırılacak? İşte detayları...
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış, memur emeklilerine ise yüzde 10 zam ve yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.
Zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 25, memur emeklilerinde yüzde 20 seviyesinde bekleniyor. Ancak kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihlerinde zamlı aylıklarını hesabında görecek.