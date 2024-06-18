Kredi çekmeyi planlayanlar için rehber! Okumadan almayın! Faiz, vade ve ödeme tüyoları...

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Buna karşılık konut ve taşıt kredilerindeki sert frenle, tüketicinin ihtiyaç kredilerine talebi devam ediyor. Nakit ihtiyacı olanların aklına ilk gelen seçenek olan ihtiyaç kredilerinin faiz oranları kişinin gelirine, kredi notuna göre farklılık gösterebiliyor.