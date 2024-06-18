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Kredi çekmeyi planlayanlar için rehber! Okumadan almayın! Faiz, vade ve ödeme tüyoları...

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği faiz artırımları, kredilerin maliyetlerini de yukarı çekti. Peki, kredi çekerken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:12 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:25
Kredi çekmeyi planlayanlar için rehber! Okumadan almayın! Faiz, vade ve ödeme tüyoları... 1

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği faiz artırımları, kredilerin maliyetlerini de yukarı çekti.

Kredi çekmeyi planlayanlar için rehber! Okumadan almayın! Faiz, vade ve ödeme tüyoları... 2

Buna karşılık konut ve taşıt kredilerindeki sert frenle, tüketicinin ihtiyaç kredilerine talebi devam ediyor. Nakit ihtiyacı olanların aklına ilk gelen seçenek olan ihtiyaç kredilerinin faiz oranları kişinin gelirine, kredi notuna göre farklılık gösterebiliyor.

Kredi çekmeyi planlayanlar için rehber! Okumadan almayın! Faiz, vade ve ödeme tüyoları... 3

İşte, tüketicilerin alışveriş, tatil, ev tadilatı gibi genel ihtiyaçları için kullandıkları ihtiyaç kredisi çekerken bilmesi gerekenler...

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