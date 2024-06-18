Kredi çekmeyi planlayanlar için rehber! Okumadan almayın! Faiz, vade ve ödeme tüyoları...

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği faiz artırımları, kredilerin maliyetlerini de yukarı çekti.
Buna karşılık konut ve taşıt kredilerindeki sert frenle, tüketicinin ihtiyaç kredilerine talebi devam ediyor. Nakit ihtiyacı olanların aklına ilk gelen seçenek olan ihtiyaç kredilerinin faiz oranları kişinin gelirine, kredi notuna göre farklılık gösterebiliyor.
İşte, tüketicilerin alışveriş, tatil, ev tadilatı gibi genel ihtiyaçları için kullandıkları ihtiyaç kredisi çekerken bilmesi gerekenler...