Tazminatlar artıyor: Kıdem hesabı nasıl yapılır? Kimlerin alacağı tutar yükselecek?

Kıdem tazminatında hesaplamalar Temmuz'la birlikte değişiyor. İşten ayrılmayı, emekli olmayı planlayan pek çok kişi eğer Temmuz'u beklerse avantajlı olacak. Peki kimlerin tazminatı artacak? İşte detayları...
Temmuz ayıyla birlikte pek çok kesimin geliri artacak. Bir artış da özel sektörde çalışanların kıdem tazminatında yaşanacak. Bu artış işten ayrılacak, emekli olacak pek çok çalışanın alacağı ödemeye yansıyacak. Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.
Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.
Ancak özel sektör çalışanlarına ödenecek kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor. Her yıl için ödenecek tazminat tutarı bu tavanı aşamıyor. Giydirilmiş brüt ücreti bu tutarın altında olanlar kendi kazancı, üstünde olanlar ise bu tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. Kıdem tazminatının tavanı halen 35 bin 58 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeniyor.