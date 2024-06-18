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GÖZLER 3 TEMMUZ'DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık

2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının netleşmesine son bir veri kaldı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarını takip ediyor. Öte yandan gelen tahminlerle de ortalama bir zamlı maaş hesaplamaya çalışıyorlar. Merkez Bankası’ndan gelen en son tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 25.81’i bulacak. Peki son tahminlere göre memur ve memur emeklisinin zamlı Temmuz maaşı ne kadar olacak? Takvim.com.tr meslek meslek hesapladı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 14:22 Güncelleme 18 Haziran 2024, 14:34
GÖZLER 3 TEMMUZ’DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon rakamına gözlerini çevirmiş durumda. Şu ana kadar gelen 5 aylık enflasyon rakamları ve tahminler 6 aylık enflasyon hakkında ipucu verirken memur ve memur emeklileri de zamlı maaşlarını hesaplamaya başladı.

YENİ TAHMİN NE OLDU?
Enflasyon verileri hakkında son tahmin Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin edildi. Bir önceki ankette ise tahminler Haziran enflasyonunun yüzde 2.56 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

FARK YÜZDE 9'U AŞACAK
TÜİK'in 5 aylık verilerinde Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 çıkmıştı. Eğer Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81'i bulacak.

Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda alacağı enflasyon farkı yüzde 9.4'ü, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.34'ü bulacak.

NE ZAMAN HESAPTA?
Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanacak, zamlı maaşlar ise 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

Memur emeklileri ise ayın 1'i ile 5'i arasında aylıklarını zam yansıtılmadan alacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatırılacak.

Bu arada memur emeklileri de ek iyileştirme beklentisi taşıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25 seviyelerinde tahmin edilirken, memur emeklilerinin zam oranının refah payıyla birlikle diğerleriyle eşitlenip eşitlenmeyeceği merak konusu. Eğer refah payı gelirse zam oranı daha da artacak.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 49.867,00
Yüzde 20.34 zamlı: 60.009,95

Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 34.235,00
Yüzde 20.34 zamlı: 41.198,40

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 44.085,00
Yüzde 20.34 zamlı: 53.051,89

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 39.781,00
Yüzde 20.34 zamlı: 47.872,46

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 48.920,00
Yüzde 20.34 zamlı: 58.870,33

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 44.292,00
Yüzde 20.34 zamlı: 53.300,99

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 82.026,00
Yüzde 20.34 zamlı: 98.710,09

Hemşire (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 40.179,00
Yüzde 20.34 zamlı: 48.351,41

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 50.869,00
Yüzde 20.34 zamlı: 61.215,75

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 35.490,00
Yüzde 20.34 zamlı: 42.708,67

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 72.422,00
Yüzde 20.34 zamlı: 87.152,63

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 48.003,00
Yüzde 20.34 zamlı: 57.766,81

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 41.582,00
Yüzde 20.34 zamlı: 50.039,78

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 47.823,00
Yüzde 20.34 zamlı: 57.550,20

Not: Eş ve 2 çocuk için aile yardımı dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 47.437,25
Yüzde 20.34 zamlı: 57.085,99

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 18.003,28
Yüzde 20.34 zamlı: 21.665,15

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 31.150,34
Yüzde 20.34 zamlı: 37.486,32

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 22.669,21
Yüzde 20.34 zamlı: 27.280,13

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 22.290,49
Yüzde 20.34 zamlı: 26.824,38

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 15.869,01
Yüzde 20.34 zamlı: 19.096,77

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 38.665,08
Yüzde 20.34 zamlı: 46.529,56

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 42.312,38
Yüzde 20.34 zamlı: 50.918,72

İmam-hatip
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

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