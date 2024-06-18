GÖZLER 3 TEMMUZ’DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık

Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda alacağı enflasyon farkı yüzde 9.4'ü, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.34'ü bulacak.
NE ZAMAN HESAPTA?
Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanacak, zamlı maaşlar ise 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.
Memur emeklileri ise ayın 1'i ile 5'i arasında aylıklarını zam yansıtılmadan alacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatırılacak.
Bu arada memur emeklileri de ek iyileştirme beklentisi taşıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25 seviyelerinde tahmin edilirken, memur emeklilerinin zam oranının refah payıyla birlikle diğerleriyle eşitlenip eşitlenmeyeceği merak konusu. Eğer refah payı gelirse zam oranı daha da artacak.
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 49.867,00
Yüzde 20.34 zamlı: 60.009,95
Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 34.235,00
Yüzde 20.34 zamlı: 41.198,40
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 44.085,00
Yüzde 20.34 zamlı: 53.051,89
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 39.781,00
Yüzde 20.34 zamlı: 47.872,46
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 48.920,00
Yüzde 20.34 zamlı: 58.870,33
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 44.292,00
Yüzde 20.34 zamlı: 53.300,99