GÖZLER 3 TEMMUZ’DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon rakamına gözlerini çevirmiş durumda. Şu ana kadar gelen 5 aylık enflasyon rakamları ve tahminler 6 aylık enflasyon hakkında ipucu verirken memur ve memur emeklileri de zamlı maaşlarını hesaplamaya başladı.

YENİ TAHMİN NE OLDU?

Enflasyon verileri hakkında son tahmin Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin edildi. Bir önceki ankette ise tahminler Haziran enflasyonunun yüzde 2.56 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.