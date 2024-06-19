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Rezervlerdeki toparlama Türk Lirasına geçişi hızlandırdı! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti

Enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentiler, hızlanan yabancı girişi ve rezervlerdeki toparlanma TL'ye geçişi hızlandırdı. TL mevduatta artış 3.5 trilyonu geçti.

Oktay Özdabakoğlu Oktay Özdabakoğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 07:54 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:54
Rezervlerdeki toparlama Türk Lirasına geçişi hızlandırdı! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti 1

Yerel seçimlerin ardından, ekonomik programın uygulanmasına yönelik verilen kararlılık mesajları ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na ilgisini zirveye taşıdı.

Rezervlerdeki toparlama Türk Lirasına geçişi hızlandırdı! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti 2

Son sürat devam eden dış kaynak girişiyle birlikte, dövizin reel olarak değer kazanmayacağına ilişkin güçlenen beklentiler, mevduatta Türk Lirası'nı adeta güvenilir liman haline getirdi.

Rezervlerdeki toparlama Türk Lirasına geçişi hızlandırdı! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti 3

Yerli yatırımcıların döviz satışı hız kesmeden devam ederken, yabancının da Türk tahvili alımı tarihte ilk kez art arda 11. haftaya taşındı. Döviz rezervleri rekor seviyeye çıkarken, swap hariç net rezervlerde ise 52 ay sonra ilk kez pozitif bölgeye geçildi.

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