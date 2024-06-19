Rezervlerdeki toparlama Türk Lirasına geçişi hızlandırdı! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti

Son sürat devam eden dış kaynak girişiyle birlikte, dövizin reel olarak değer kazanmayacağına ilişkin güçlenen beklentiler, mevduatta Türk Lirası 'nı adeta güvenilir liman haline getirdi.

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Yerli yatırımcıların döviz satışı hız kesmeden devam ederken, yabancının da Türk tahvili alımı tarihte ilk kez art arda 11. haftaya taşındı. Döviz rezervleri rekor seviyeye çıkarken, swap hariç net rezervlerde ise 52 ay sonra ilk kez pozitif bölgeye geçildi.