EMEKLİYE EŞİT ZAM | Memur emeklisine %20, SSK ve Bağ-Kur'luya %25-26'yı aşması bekleniyor! Refah payı nasıl yansıtılacak?

Ayrıca ek iyileştirme masaya yatırılacak. Bu kapsamda ele alınacak formüllerden biri refah payı olacak.

3

ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

Refah payı hem geçen yıl hem bu yıl uygulandı. Ocak 2023'te SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 15.40, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkan zam oranı, refah payı ile yüzde 30'a yükseltilmişti.