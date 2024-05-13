EMEKLİYE EŞİT ZAM | Memur emeklisine %20, SSK ve Bağ-Kur'luya %25-26'yı aşması bekleniyor! Refah payı nasıl yansıtılacak?

Temmuz'da zam oranının memur emeklilerinde yüzde 20'yi, SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 25-26'yı aşması beklenirken, refah payı ile oranın eşitlenmesi gündemde. Bunun için de 2 formül bulunuyor. İşte refah payının detayları...
Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Memur emeklileri ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.
Ayrıca ek iyileştirme masaya yatırılacak. Bu kapsamda ele alınacak formüllerden biri refah payı olacak.
ARTIŞ NE KADAR OLACAK?
Refah payı hem geçen yıl hem bu yıl uygulandı. Ocak 2023'te SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 15.40, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkan zam oranı, refah payı ile yüzde 30'a yükseltilmişti.