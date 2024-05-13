SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye yeni maaş müjdesi geldi! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya yüzde 30 zam + 3.76 refah payı ilavesi yolda! 3.000 TL ikramiye dahil...

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur, yılın ikinci zam oranını merakla bekliyor. Nisan ayında yüzde 68.80 olarak açıklanan enflasyonun ardından, dört aylık enflasyon oranı da ortaya çıktı. Aralık ile Mayıs arasındaki dört aylık dönemde enflasyon yüzde 18.72 olarak belirlendi. Peki, temmuzda emekli zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte en yeni hesaplarla maaş tablosu haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 06:21 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 13:27
Emekliye yeni maaş müjdesi geldi! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur’luya yüzde 30 zam + 3.76 refah payı ilavesi yolda! 3.000 TL ikramiye dahil... 1

Temmuz ayında memur emeklileri için öngörülen zam oranının yüzde 20'yi aşması beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oranın yüzde 25-26 seviyelerine çıkması öngörülüyor. Ancak, bu farklılıkların refah payı ile dengelemesi gündemde. Refah payı, farklı emekli grupları arasındaki gelir adaletsizliğini azaltmayı amaçlayan bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

Emekliye yeni maaş müjdesi geldi! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur’luya yüzde 30 zam + 3.76 refah payı ilavesi yolda! 3.000 TL ikramiye dahil... 2

Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Emekliye eşit zam!

Memur emeklileri ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak. Ayrıca ek iyileştirme masaya yatırılacak. Bu kapsamda ele alınacak formüllerden biri refah payı olacak.

Emekliye yeni maaş müjdesi geldi! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur’luya yüzde 30 zam + 3.76 refah payı ilavesi yolda! 3.000 TL ikramiye dahil... 3

ARTIŞ NE KADAR OLACAK?

Refah payı hem geçen yıl hem bu yıl uygulandı. Ocak 2023'te SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 15.40, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkan zam oranı, refah payı ile yüzde 30'a yükseltilmişti.

SON DAKİKA