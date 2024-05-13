Emekliye yeni maaş müjdesi geldi! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya yüzde 30 zam + 3.76 refah payı ilavesi yolda! 3.000 TL ikramiye dahil...

1 Temmuz ayında memur emeklileri için öngörülen zam oranının yüzde 20'yi aşması beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oranın yüzde 25-26 seviyelerine çıkması öngörülüyor. Ancak, bu farklılıkların refah payı ile dengelemesi gündemde. Refah payı, farklı emekli grupları arasındaki gelir adaletsizliğini azaltmayı amaçlayan bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

2 Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Emekliye eşit zam! Memur emeklileri ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak. Ayrıca ek iyileştirme masaya yatırılacak. Bu kapsamda ele alınacak formüllerden biri refah payı olacak.