Müjdeli haber geldi; Emekliye 16.200 TL yeni ödeme! SSK, Bağ-Kur'luya 3.000 TL ikramiye ile 2'li maaş yatacak! 10.000, 11.450 TL alanlar...

Mayıs ayı itibariyle bankalar, emeklilere sunacakları promosyon tutarlarını duyurdu. Bu duyurularla birlikte promosyon tutarları 20.000 TL'ye kadar yükseldi. Önde gelen uzmanlar, banka seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları da kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 4.000 TL ikramiye alan emekliler, bu sene yapılan %50'lik zamla birlikte ikramiye miktarını 6.000 TL'ye yükseltecekler.
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin yararlandığı bayram ikramiyesinin ikincisi için geri sayım başladı.
Emeklilerin ikramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıp Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayı başında yatırılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi de önümüzdeki ay yatırılacak.