Müjdeli haber geldi; Emekliye 16.200 TL yeni ödeme! SSK, Bağ-Kur'luya 3.000 TL ikramiye ile 2'li maaş yatacak! 10.000, 11.450 TL alanlar...

1

Mayıs ayı itibariyle bankalar, emeklilere sunacakları promosyon tutarlarını duyurdu. Bu duyurularla birlikte promosyon tutarları 20.000 TL'ye kadar yükseldi. Önde gelen uzmanlar, banka seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları da kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 4.000 TL ikramiye alan emekliler, bu sene yapılan %50'lik zamla birlikte ikramiye miktarını 6.000 TL'ye yükseltecekler.