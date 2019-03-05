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Emeklilerin 1000'er liralık bayram ikramileri ne zaman yatacak? Faruk Erdem tarih verdi

05.03.2019 15:54

Emeklilerin dikkati bayramda alacakları ikramiyeye çevrilmiş durumda. Milyonlarca emekli geçen sene olduğu gibi hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda 1.000'er lira ikramiye alacak. Peki emeklilerin ikramiyeleri ne zaman yatacak? Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? Dul maaşı ve yetim maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları tek tek anlattı.


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