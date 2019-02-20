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Emekliye en az bin TL | Emeklilerin zamlı aylığı bu ay yatıyor...

20.02.2019 10:12

Bin liranın altında emekli aylığı artık tarih oldu. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin geliri arttı. Ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan emekliler, bu ay aylıklarını zamlı olarak alıyor.


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