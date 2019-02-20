Bin liranın altında emekli aylığı artık tarih oldu. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin geliri arttı. Ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan emekliler, bu ay aylıklarını zamlı olarak alıyor.
Emekliye en az bin TL | Emeklilerin zamlı aylığı bu ay yatıyor...20.02.2019 10:12
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