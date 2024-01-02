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Emekliye %65.40'lık yeni zam onayı geldi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur, işçi emeklisine %4 ek zamla 14.762 TL maaş hesabı çıktı! %11-12 arası Refah Payı ile...

Asgari ücretin açıklanmasının ardından, Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve emeklinin merakla beklediği 3 Ocak'taki enflasyon rakamlarıyla birlikte maaşlar netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz-Kasım ayları arasındaki 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 33.66 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı, 2023'ün ikinci yarısındaki TÜFE artışına göre belirlenecek. Bu kapsamda, Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte kesin oran netleşecek. Peki, 2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte en yeni oranla hesaplama tablosu!

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 06:36 Güncelleme 02 Ocak 2024, 06:36
Emekliye %65.40’lık yeni zam onayı geldi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur, işçi emeklisine %4 ek zamla 14.762 TL maaş hesabı çıktı! %11-12 arası Refah Payı ile... 1

Emekli maaşı zammı için geri sayım sona erdi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamlarını merakla bekliyor. Bu rakamlar, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını belirlemede kritik bir rol oynayacak. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için milyonlar hesap makinesine sarıldı.

Emekliye %65.40’lık yeni zam onayı geldi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur, işçi emeklisine %4 ek zamla 14.762 TL maaş hesabı çıktı! %11-12 arası Refah Payı ile... 2

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 3 Ocak'taki enflasyon rakamlarına çevrildi. Maaşlar Çarşamba günü netleşiyor. Peki olasılıklar neler? Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? TBMM'de emekli taban aylıklarıyla ilgili yasal düzenleme çalışması var mı? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Emekliye %65.40’lık yeni zam onayı geldi! 7.500 TL alan SSK, Bağkur, işçi emeklisine %4 ek zamla 14.762 TL maaş hesabı çıktı! %11-12 arası Refah Payı ile... 3

İŞTE O AÇIKLAMALARDAN SATIR BAŞLARI;
20 milyon vatandaşımızı etkileyecek bir 3 Ocak takvimini bekliyoruz. 16 milyon emeklimiz, 3-4 milyon da devlet memurumuzun maaşı değişecek.

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