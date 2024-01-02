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Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı hesabı da değişti! Özel sektörde çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı hesaplamada o ücret dikkate alınıyor!

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA KIDEM TAZMİNATI UYARISI | 2024 yılı asgari ücret zammının açıklanmasının ardından birçok kalemde de hesaplamalar değişti. Bunların başında ise özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren kıdem tazminatı geliyor. Kıdem tazminatı hesaplamaları ve merak edilen tüm konuları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü yanıtladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 12:04 Güncelleme 02 Ocak 2024, 12:11
Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı hesabı da değişti! Özel sektörde çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı hesaplamada o ücret dikkate alınıyor! 1

2024 asgari ücretin belli olmasıyla birlikte pek çok kazanç ve ödemeler de değişti. Bunların en başında ise özel sektör çalışanlarının merakla hesapladığı kıdem tazminatı var.

Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı hesabı da değişti! Özel sektörde çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı hesaplamada o ücret dikkate alınıyor! 2

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 20 bin 2 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 19 bin 850 lira olacak.

Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı hesabı da değişti! Özel sektörde çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı hesaplamada o ücret dikkate alınıyor! 3

Kıdem tazminatı ile ilgili birçok sorunun yanıtı da merak ediliyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında özel sektör çalışanlarının sorularını yanıtladı. İşte detaylar

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