Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı hesabı da değişti! Özel sektörde çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı hesaplamada o ücret dikkate alınıyor!

1 2024 asgari ücretin belli olmasıyla birlikte pek çok kazanç ve ödemeler de değişti. Bunların en başında ise özel sektör çalışanlarının merakla hesapladığı kıdem tazminatı var.

2 Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 20 bin 2 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 19 bin 850 lira olacak.