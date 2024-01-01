EYT'ye 1 kala 4680 primle piyango kazanılacak! Erken emeklilikte 6 yıl mührü basıldı! SSK, Bağkur'luya 180 gün eklenecek! Staj ve çıraklık...

Türkiye'de emeklilik, belirli şartları yerine getirmiş bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir dönemdir. Emeklilik için gereken şartlar arasında sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresi gibi faktörler yer alır. Bu unsurların tamamı, bireylerin emeklilik haklarını belirlemek adına değerlendirilir.

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KADINLARA 6 YIL İMKANI

1)Sigortalı anneler için: Erken emeklilik konusunda annelik, çalışan kadınlara çocukları üzerinden prim kazanma imkanı tanıyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş ama primi eksik bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Staj başlangıcını dikkate alarak yapılan borçlanma emeklilik yaşını da düşürür.

Öğrenciliğinde staj sigortası yaptıran kadınlar, normal sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocukları için de doğum borçlanmasına gidebiliyor. Çalışan işçiler meslek hastalığı, memurlar da vazife malulü kapsamında bulunuyor. İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabilir.