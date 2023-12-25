Staj çıraklık sigortası olana SGK tablosu güncellendi! 2007 s. erken emeklilik için yeşil ışık yakıldı! Yaş tek tikle 58'den 54'e inecek! 1 yıl ile...

1 Staj sigortası, özellikle ev kadınları ve çalışan anneler için önemli bir araç haline gelerek işçilerin emeklilik hakkına erişimini kolaylaştırıyor. Yapılan düzenlemeler, staj sigortası kapsamında olan kadınların ilk sigorta girişlerini doğum borçlanması süresi kadar geriye çekmelerine olanak tanıyor. Bu sayede, sadece 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebiliyor.

2 Staj sigortası, kadın çalışanlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Mevcut uygulamada, staj başlangıcı ve geçen süreler, emeklilik hesabında göz önünde bulundurulmuyor. Ancak, doğum borçlanması yapılırken, bu süreler büyük önem taşıyor. Özellikle anneler, stajın başladığı tarihten sonra gerçekleşen doğumları, 3 çocuğa kadar borçlanabiliyorlar. Bu durum, emeklilik yaşının öne çekilmesine olanak tanıyor.