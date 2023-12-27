Emekliye %65'lik yeni zam onayı geldi! En düşük 7.500-10.000 TL alan SSK, BAĞ-KUR'lunun maaşı ortalama 14.794 TL olacak! %10'luk refah payı ilavesiyle...

Son yıllarda benzer oranlarda artış gösteren emekli zammının, bu yıl da memur emeklileri ile paralel devam etmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için de geçerli olması öngörülüyor. Ayrıca, kök maaş ve taban aylık düzenlemeleriyle en düşük emekli aylığının 7500 liradan 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.
Yeni yıl öncesinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret, emekli kök maaş zammı, memur maaş artışları ve en düşük emekli maaşı konularında 2024 Ocak ayına dair önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte merakla beklenen maaş zammı takvimi:
1. Asgari Ücret Belirleniyor: 31 Aralık öncesinde asgari ücret belirleniyor ve 29 Aralık Cuma günü saat 13:00'ten önce açıklanması bekleniyor. İşçilerin ve çalışanların maaşları üzerinde doğrudan etkisi bulunan bu karar, önemli bir gelişme olarak takip ediliyor.