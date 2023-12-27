Emekliye %65'lik yeni zam onayı geldi! En düşük 7.500-10.000 TL alan SSK, BAĞ-KUR'lunun maaşı ortalama 14.794 TL olacak! %10'luk refah payı ilavesiyle...

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Son yıllarda benzer oranlarda artış gösteren emekli zammının, bu yıl da memur emeklileri ile paralel devam etmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için de geçerli olması öngörülüyor. Ayrıca, kök maaş ve taban aylık düzenlemeleriyle en düşük emekli aylığının 7500 liradan 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.