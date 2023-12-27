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Emekliye %65'lik yeni zam onayı geldi! En düşük 7.500-10.000 TL alan SSK, BAĞ-KUR'lunun maaşı ortalama 14.794 TL olacak! %10'luk refah payı ilavesiyle...

2024 yılına dair asgari ücret ve emekli maaşı zammıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Asgari ücretin yeni yıl öncesinde belirlenmesi için geri sayım başladı. Aynı zamanda, emekli kök maaşı ve en düşük emekli maaşında yapılacak zamlar için de geride sadece 7 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda kalıcı refah artışı için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, asgari ücret ve emekli maaşı zammı, refah payı göz önüne alınarak belirlenecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 06:31 Güncelleme 27 Aralık 2023, 06:31
Emekliye %65’lik yeni zam onayı geldi! En düşük 7.500-10.000 TL alan SSK, BAĞ-KUR’lunun maaşı ortalama 14.794 TL olacak! %10’luk refah payı ilavesiyle... 1

Son yıllarda benzer oranlarda artış gösteren emekli zammının, bu yıl da memur emeklileri ile paralel devam etmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için de geçerli olması öngörülüyor. Ayrıca, kök maaş ve taban aylık düzenlemeleriyle en düşük emekli aylığının 7500 liradan 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.

Emekliye %65’lik yeni zam onayı geldi! En düşük 7.500-10.000 TL alan SSK, BAĞ-KUR’lunun maaşı ortalama 14.794 TL olacak! %10’luk refah payı ilavesiyle... 2

Yeni yıl öncesinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret, emekli kök maaş zammı, memur maaş artışları ve en düşük emekli maaşı konularında 2024 Ocak ayına dair önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte merakla beklenen maaş zammı takvimi:

Emekliye %65’lik yeni zam onayı geldi! En düşük 7.500-10.000 TL alan SSK, BAĞ-KUR’lunun maaşı ortalama 14.794 TL olacak! %10’luk refah payı ilavesiyle... 3

1. Asgari Ücret Belirleniyor: 31 Aralık öncesinde asgari ücret belirleniyor ve 29 Aralık Cuma günü saat 13:00'ten önce açıklanması bekleniyor. İşçilerin ve çalışanların maaşları üzerinde doğrudan etkisi bulunan bu karar, önemli bir gelişme olarak takip ediliyor.

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