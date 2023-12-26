ASGARİ ÜCRETLE TÜM HESAPLAMALAR DEĞİŞİYOR! İşsizlik maaşı, BES, borçlanma primi, kıdem tazminatı... Takvim.com.tr hesapladı

Herkesin gözü yeni asgari ücrette. Çalışan çalışmayan hemen herkesi ilgilendiren yeni asgari ücret bu hafta belli olacak. Asgari ücretlilerin gelirleriyle birlikte pek çok kazanç ve ödeme de değişecek. Peki yeni asgari ücret kime, nasıl yansıyacak, yeni tutarlar ne kadar olacak? İşte detayları...
Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. Bunlardan biri de asgari ücretliler olacak. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret bu hafta belirlenecek. Asgari ücretle birlikte pek çok gelir, borçlanma ve prim de değişecek. İşte bu hafta belli olacak yeni gelirler ve ödemelerden bazıları...
ÇALIŞANLARA 2 ETKİSİ OLACAK
Öncelikle asgari ücret tüm çalışanları 2 açıdan etkileyecek. Yeni asgari ücretle birlikte daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek. Ayrıca tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da yeni asgari ücretle artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.
İŞSİZLERE YENİ MAAŞ
Yeni asgari ücret işsizlik maaşına da yansıyacak. İşsizlik maaşı son 4 aylık brüt ücret ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Bu ödemeden yalnızca damga vergisi kesiliyor.