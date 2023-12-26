ASGARİ ÜCRETLE TÜM HESAPLAMALAR DEĞİŞİYOR! İşsizlik maaşı, BES, borçlanma primi, kıdem tazminatı... Takvim.com.tr hesapladı

Herkesin gözü yeni asgari ücrette. Çalışan çalışmayan hemen herkesi ilgilendiren yeni asgari ücret bu hafta belli olacak. Asgari ücretlilerin gelirleriyle birlikte pek çok kazanç ve ödeme de değişecek. Peki yeni asgari ücret kime, nasıl yansıyacak, yeni tutarlar ne kadar olacak? İşte detayları...