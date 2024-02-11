Emekliye 5.250 ek ödeme listesi çıktı! %4 vergi iadesi ile en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 12-29 Şubat arası 2'si 1 arada maaş oluştu! Seyyanen gibi ek artış...

1 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek zam farklarını alırken, Temmuz ayında maaşlarda bir artış daha gerçekleşecek. İlk 6 aylık enflasyon oranı, maaşlara yansıtılacak ve bu sayede emeklilerin maaşları güncellenecek. Öte yandan emekli ikramiyeleri ve promosyon gibi ek ödemeler merak edilmeye başlandı. İşte emeklilere dair ek artışlar ve yeni hesaplamalar...

2 SIRADA YENİ DÜZENLEMELER VAR

Emekliler için şimdi de ikramiyelerinin artırılması yönünde çalışmalar başlatıldı. Bu arada sırada yapılacak düzenlemeler arasında 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev kadınlarına sosyal güvence ve prim desteği ile küçük esnaf için Bağ-Kur primlerinin 9 binden 7.200 güne düşürülmesi de bulunuyor.