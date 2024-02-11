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Emekliye 5.250 ek ödeme listesi çıktı! %4 vergi iadesi ile en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 12-29 Şubat arası 2'si 1 arada maaş oluştu! Seyyanen gibi ek artış...

Emeklilere yapılan zam sonrası ek ödemeler hakkında da yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Emekliler için ikramiyelerin artırılması yönünde yeni çalışmalar başlatıldı. Hükümet, emeklilerin refahını artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla harekete geçti. Bu yeni düzenlemeler arasında öne çıkanlar arasında 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev kadınlarına sosyal güvence ve prim desteği sağlanması ile küçük esnaf için Bağ-Kur primlerinin 9 binden 7.200 güne düşürülmesi yer alıyor. Öte yandan promosyon ödemelerinde de artış yaşanıyor. Maaşla birlikte 2'si 1 arada gibi ek ödeme imkanı sunuluyor. İşte ikramiye, promosyon ve yeni maaş hesapları hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 09:30 Güncelleme 11 Şubat 2024, 09:30
Emekliye 5.250 ek ödeme listesi çıktı! %4 vergi iadesi ile en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 12-29 Şubat arası 2’si 1 arada maaş oluştu! Seyyanen gibi ek artış... 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek zam farklarını alırken, Temmuz ayında maaşlarda bir artış daha gerçekleşecek. İlk 6 aylık enflasyon oranı, maaşlara yansıtılacak ve bu sayede emeklilerin maaşları güncellenecek. Öte yandan emekli ikramiyeleri ve promosyon gibi ek ödemeler merak edilmeye başlandı. İşte emeklilere dair ek artışlar ve yeni hesaplamalar...

Emekliye 5.250 ek ödeme listesi çıktı! %4 vergi iadesi ile en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 12-29 Şubat arası 2’si 1 arada maaş oluştu! Seyyanen gibi ek artış... 2

SIRADA YENİ DÜZENLEMELER VAR
Emekliler için şimdi de ikramiyelerinin artırılması yönünde çalışmalar başlatıldı. Bu arada sırada yapılacak düzenlemeler arasında 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev kadınlarına sosyal güvence ve prim desteği ile küçük esnaf için Bağ-Kur primlerinin 9 binden 7.200 güne düşürülmesi de bulunuyor.

Emekliye 5.250 ek ödeme listesi çıktı! %4 vergi iadesi ile en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 12-29 Şubat arası 2’si 1 arada maaş oluştu! Seyyanen gibi ek artış... 3

ÇİFT İKRAMİYE İÇİN MART KRİTERİ

Bu yıl emekliler arasına 400 bin EYT'linin daha katılması beklenirken, bayram ikramiyesinde dilekçe tarihi belirleyici olacak. Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yıl çift ikramiye alacak.

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