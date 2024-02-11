Kademeli emeklilik için 43-44-45 yaş şartı oluştu! 1999-2009 arası SGK'lılar EYT'de 2. baharı yaşayacak! Primler A'dan Z'ye dönüşecek

1 Türkiye'de kısmi emeklilik olarak da bilinen kademeli emeklilik, birçok vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 2024 yılı için kademeli emekliliğin çıkması halinde birçok kişi bu yasadan yararlanabilecek. Peki, torba yasada kademeli emeklilik var mı? Kimler kademeli emeklilik fırsatından yararlanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

2 Türkiye'de 1999 ile 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlar için gündemde olan kademeli emeklilik düzenlemesi, özellikle prim günü ve yaş şartını karşılayanları ilgilendiriyor. Kadınlar için öngörülen emeklilik yaş sınırı 43, erkekler için ise 45 olarak belirlenmiş durumda.