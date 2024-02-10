Çift ikramiye için Mart kriteri: Bu yıl emekli olacak EYT'liler dikkat! Aylık başvurusunda hangi tarihler önemli? Dilekçe zamanına göre hangi ödemeler alınacak?

1 Yaklaşık 16 milyon emeklinin yeni gündemi ikramiye oldu. Bu yıl ilki Nisan ayında verilecek bayram ikramiyelerinde ödeme dönemi yaklaşırken, tutarda artış yapılması gündeme geldi.

2 2023'TE DE YÜKSELTİLDİ

İkramiyede geçtiğimiz yıl da önemli adımlar atılmıştı. Önce bayram ikramiyesi tutarı yüzde 81.8 artışla bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce 2'şer bin liradan toplam 4 bin lira alırken; ayrıca Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bir seferlik 5'er bin lira ikramiye verilmişti.