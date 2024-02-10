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Çift ikramiye için Mart kriteri: Bu yıl emekli olacak EYT'liler dikkat! Aylık başvurusunda hangi tarihler önemli? Dilekçe zamanına göre hangi ödemeler alınacak?

Bu yıl emekliler arasına 400 bin EYT'linin daha katılması beklenirken, bayram ikramiyesinde dilekçe tarihi belirleyici olacak. Mart sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yıl çift ikramiye alacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 07:06 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:06
Çift ikramiye için Mart kriteri: Bu yıl emekli olacak EYT’liler dikkat! Aylık başvurusunda hangi tarihler önemli? Dilekçe zamanına göre hangi ödemeler alınacak? 1

Yaklaşık 16 milyon emeklinin yeni gündemi ikramiye oldu. Bu yıl ilki Nisan ayında verilecek bayram ikramiyelerinde ödeme dönemi yaklaşırken, tutarda artış yapılması gündeme geldi.

Çift ikramiye için Mart kriteri: Bu yıl emekli olacak EYT’liler dikkat! Aylık başvurusunda hangi tarihler önemli? Dilekçe zamanına göre hangi ödemeler alınacak? 2

2023'TE DE YÜKSELTİLDİ
İkramiyede geçtiğimiz yıl da önemli adımlar atılmıştı. Önce bayram ikramiyesi tutarı yüzde 81.8 artışla bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce 2'şer bin liradan toplam 4 bin lira alırken; ayrıca Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle bir seferlik 5'er bin lira ikramiye verilmişti.

Çift ikramiye için Mart kriteri: Bu yıl emekli olacak EYT’liler dikkat! Aylık başvurusunda hangi tarihler önemli? Dilekçe zamanına göre hangi ödemeler alınacak? 3

BEKLENEN ARTIŞ ARALIĞI
Bayram ikramiyelerinde bu yıl da artış hazırlığı var. Halen 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesi, eğer Ocak ayı zam oranı yansıtılırsa 3 bin liraya, tutar geçen yıl verilen 100'üncü yıl ikramiyesiyle eşitlenirse 5 bin liraya yükselecek.

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