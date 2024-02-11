▶️ Milyonlarca emekliye düzenleme! 3600 ek gösterge düzenlemesinde son durum ne?

3600 Ek gösterge, Torba Yasa maddeleri ile birlikte yeniden gündemde. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarda bulunduğu konu hakkında gelişmeleri yakından takip eden Kamu çalışanları "3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, güncel son durum…

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNCEL SON DURUM

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık."

"Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükselmiştir. Yine bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır.''

3600 EK GÖSTERGE 1. DERECE TÜM MEMURLARA VERİLECEK Mİ?

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek.

Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

TORBA YASADA 3600 EK GÖSTERGE VAR MI?

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin Torba Yasa'da yer alması ön görülüyor.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamı konusunda açıklamalar takip ediliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.