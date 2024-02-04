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Emekliye 5.000 TL ikramiye müjdesi geldi! 3. ödeme tarihi netleşti; SSK, BAĞ-KUR, dul yetimlerin bayram sevinci 2'ye katlanacak! 1 ay sonra...

Ek zam farklarının hazırlıkları devam ederken, emeklileri sevindirecek bir gelişme daha yaşanıyor. Hükümet tarafından gündeme getirilen yeni bir formülle, bayram ikramiyelerinin tutarı yükseltilerek 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Bu öneri, emeklilerin yüzünü güldürürken, bayram sevincini katlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 16:04 Güncelleme 04 Şubat 2024, 16:57
Emekliye 5.000 TL ikramiye müjdesi geldi! 3. ödeme tarihi netleşti; SSK, BAĞ-KUR, dul yetimlerin bayram sevinci 2’ye katlanacak! 1 ay sonra... 1

Yeni yıla umutla giren emekliler, Ocak ayında gerçekleşen ek zam müjdeleriyle sevindiler. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklileriyle eşitlendi. Bu kapsamda, en düşük aylık ödemesi de 7,500 liradan 10,000 liraya çıkarıldı.

Emekliye 5.000 TL ikramiye müjdesi geldi! 3. ödeme tarihi netleşti; SSK, BAĞ-KUR, dul yetimlerin bayram sevinci 2’ye katlanacak! 1 ay sonra... 2

Emekliler ek zam farklarını almak için gün sayarken, kazanımlar devam edecek. Bu kapsamda gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen ikramiyede artış için kollar sıvandı.

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Emekliye 5.000 TL ikramiye müjdesi geldi! 3. ödeme tarihi netleşti; SSK, BAĞ-KUR, dul yetimlerin bayram sevinci 2’ye katlanacak! 1 ay sonra... 3

YÜZDE 150'LİK ARTIŞ
Burada halen 2 bin lira olan bayram ödemesinin tutarının, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm emeklilere verilen ikramiyeyle eşitlenmesi formülü gündeme geldi.

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