Emekliye 5.000 TL ikramiye müjdesi geldi! 3. ödeme tarihi netleşti; SSK, BAĞ-KUR, dul yetimlerin bayram sevinci 2'ye katlanacak! 1 ay sonra...

1 Yeni yıla umutla giren emekliler, Ocak ayında gerçekleşen ek zam müjdeleriyle sevindiler. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklileriyle eşitlendi. Bu kapsamda, en düşük aylık ödemesi de 7,500 liradan 10,000 liraya çıkarıldı.

2 Emekliler ek zam farklarını almak için gün sayarken, kazanımlar devam edecek. Bu kapsamda gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen ikramiyede artış için kollar sıvandı. ▶️ Emekliye zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?