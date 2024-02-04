Emekliye 5.000 TL ikramiye müjdesi geldi! 3. ödeme tarihi netleşti; SSK, BAĞ-KUR, dul yetimlerin bayram sevinci 2'ye katlanacak! 1 ay sonra...

Yeni yıla umutla giren emekliler, Ocak ayında gerçekleşen ek zam müjdeleriyle sevindiler. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklileriyle eşitlendi. Bu kapsamda, en düşük aylık ödemesi de 7,500 liradan 10,000 liraya çıkarıldı.
Emekliler ek zam farklarını almak için gün sayarken, kazanımlar devam edecek. Bu kapsamda gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen ikramiyede artış için kollar sıvandı.
YÜZDE 150'LİK ARTIŞ
Burada halen 2 bin lira olan bayram ödemesinin tutarının, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm emeklilere verilen ikramiyeyle eşitlenmesi formülü gündeme geldi.