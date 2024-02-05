Kooperatif marketlerinde indirim üstüne indirim! Tarım Kredi 5-9 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ 2024! 74.90 TL'den 69.90'a düştü...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5-9 Şubat tarihleri arasında uygulanacak yeni indirimlerle tüketicilere cazip alışveriş fırsatları sağlıyor. 9 Şubat'a kadar sürecek olan bu indirim kampanyası, müşterilere avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma şansı sunuyor.
Tarım Kredi Market, 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. İşte 3 Şubat tarihli ve 9 Şubat 2024'e kadar devam edecek olan indirim kataloğundaki ürünler...
TK OSMANCIK PİRİNCİ 2,5 KG
Fiyat: 110,00 TL
TK KORNİŞON TURŞU
Fiyat: 25,50 TL
TK ACI BİBER TURŞUSU
Fiyat: 31,50 TL
TK BİBERİYE TURŞUSU
Fiyat: 31,50 TL