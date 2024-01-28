Aylıklara yapılan yüzde 49.25 zam sonrası bütün emeklilere yüzde 4 ek ödeme yapılacak! Kim kaç lira alacak? İşte ayrıntılı tablolar...

6 aylık zamları belli olan emekliler için şimdi de ek ödeme (vergi iadesi) hesaplanıyor. Yüzde 49.25'lik zam net maaşa yapılıyor. Buna yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. İşte ek ödemeli maaşlar...
Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da belli oldu. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon yüzde 37.57 çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin de Ocak-Temmuz artış oranına 11.68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi.
Böylece tüm emeklilere yüzde 49.25 oranında zam yapılmış oldu. Bu arada taban maaş da 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Bu rakamın altında kalan tüm emekli aylıkları 10 bin TL'ye seyyanen artışla tamamlanacak. Tüm bu artışlarla birlikte emeklilere ayrıca vergi iadesi kapsamında yüzde 4 ek ödeme veriliyor.
VERGİ İADESİ EKLENİYOR
Örneğin aralık itibarıyla 10 bin lira taban maaşı olan bir emekli 400 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 10400 TL oluyordu. Bu emeklimizin net maaşı yüzde 49.25 zam ile 14.925 TL'ye yükseldi. Yüzde 4 ek ödemesi ise 597 TL'ye çıkmış oldu. Böylece bankaya yatacak para 10.400 TL'den 15.522 TL olacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.