Aylıklara yapılan yüzde 49.25 zam sonrası bütün emeklilere yüzde 4 ek ödeme yapılacak! Kim kaç lira alacak? İşte ayrıntılı tablolar...

1 Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da belli oldu. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon yüzde 37.57 çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin de Ocak-Temmuz artış oranına 11.68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi.

2 Böylece tüm emeklilere yüzde 49.25 oranında zam yapılmış oldu. Bu arada taban maaş da 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Bu rakamın altında kalan tüm emekli aylıkları 10 bin TL'ye seyyanen artışla tamamlanacak. Tüm bu artışlarla birlikte emeklilere ayrıca vergi iadesi kapsamında yüzde 4 ek ödeme veriliyor. ▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?