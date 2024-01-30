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Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! Tarih belli: SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor! 1999-2000 sonrası SGK'lılar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam farkının bu hafta içinde ödeneceğini açıkladı. Kök aylıkların 11.68 puanlık refah payına göre yeniden hesaplandığı bu süreçte, emeklilere ek ödemenin yaklaşık 50 milyar lira olması bekleniyor. Peki, emekli zam farkları yattı mı? Kim, ne kadar ödeme alacak? İşte en düşük emekli maaş ödeme tablosu...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 06:25 Güncelleme 30 Ocak 2024, 06:25
Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! Tarih belli: SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor! 1999-2000 sonrası SGK’lılar... 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zam müjdesiyle birlikte, 2024 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 42,62'ye yükselmişti. Ancak, daha sonraki açıklamalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapılacağını belirtti. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! Tarih belli: SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor! 1999-2000 sonrası SGK’lılar... 2

BU HAFTA HESAPLARDA

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam farkları bu hafta hesaplara geçecek.

Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! Tarih belli: SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor! 1999-2000 sonrası SGK’lılar... 3

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilen yasa teklifinin bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu zam farkını hesaplara yatırmaya başlayacak.

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