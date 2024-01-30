Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! Tarih belli: SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor! 1999-2000 sonrası SGK'lılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zam müjdesiyle birlikte, 2024 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 42,62'ye yükselmişti. Ancak, daha sonraki açıklamalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapılacağını belirtti. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...