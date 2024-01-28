Ülkemizdeki ev kadınlarına yönelik önemli bir destek müjdesi geldi. Hükümet, ev kadınlarını daha fazla desteklemek ve sosyal güvenlik haklarını güçlendirmek amacıyla yeni bir prim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu çerçevede, ev kadınlarına prim desteği sağlanacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ile Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 prim günü farkı giderilecek.

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BAKAN IŞIKHAN'DAN YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir TV programında yeni emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan Türkiye'de EYT düzenlemesi sonrası 16 milyon emekli sayısının olduğunu, 25 milyon civarında aktif sigortalı olduğunu ve 32 milyon istihdamın olduğunu açıkladı.

Bakan Işıkhan ev kadınlarına prim desteği ve emeklilik için Bağ-Kur prim gün sayısını 7200'e düşürülmesi konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: