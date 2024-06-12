EMEKLİ'YE 3'LÜ ZAM | 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir! Maaş, ek ödeme ve promosyon... SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Milyonlarca emeklinin gözü gelirlerin artacağı Temmuz ayına çevrildi. Temmuz'da SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri ve promosyonları da yükselecek. Zam oranları Temmuz başında belli olacak. Üstelik artışın ek iyileştirmeyle desteklenmesi de gündemde. Bu artışlar aynı ay maaşlara yansırken, her ay verilen ek ödemeler de yükselecek. Ayrıca pek çok emekli de daha yüksek promosyon imkanı elde edecek. İşte detayları…