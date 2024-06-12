EMEKLİ'YE 3'LÜ ZAM | 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir! Maaş, ek ödeme ve promosyon... SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz emekliler için zam ayı olacak. Maaşlara yansıtılacak zam oranı 3 Temmuz'da belli olurken, ek iyileştirmeyle daha da büyüyebilecek. Maaşlarla birlikte ek ödemeler ve promosyonlar da yükselecek…
Milyonlarca emeklinin gözü gelirlerin artacağı Temmuz ayına çevrildi. Temmuz'da SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri ve promosyonları da yükselecek. Zam oranları Temmuz başında belli olacak. Üstelik artışın ek iyileştirmeyle desteklenmesi de gündemde. Bu artışlar aynı ay maaşlara yansırken, her ay verilen ek ödemeler de yükselecek. Ayrıca pek çok emekli de daha yüksek promosyon imkanı elde edecek. İşte detayları…
MAAŞLAR DEĞİŞİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.86, memur emeklilerinde yüzde 20.39 çıkması bekleniyor. Buna ilaveten ek iyileştirme de gündemde.