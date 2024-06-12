Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışmaya yeni düzen! Kurallar değişti

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"Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlandı. Yönetmelikle, işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya iş yerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmelikteki yeni düzenlemelerden bazıları şöyle: