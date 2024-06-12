PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışmaya yeni düzen! Kurallar değişti

Kısa çalışma ödeneğinde 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı 450'ye indirildi. 3 ayla sınırlı olacak kısa çalışma süresi işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak. İşte detaylar....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 07:05 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:05
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışmaya yeni düzen! Kurallar değişti 1

Kriz çalışma sürelerini geçici olarak azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere, sigortalı işçi sayısını koruma şartıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartları yeniden belirlendi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışmaya yeni düzen! Kurallar değişti 2

Afetten doğrudan olumsuz etkilenmeyip nakit darlığı ve ödeme güçlüğü çekenlerin kapsam dışı bırakıldığı düzenlemede, kısa çalışma ödeneğinin üç ayla sınırlı olması öngörüldü.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışmaya yeni düzen! Kurallar değişti 3

"Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlandı. Yönetmelikle, işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya iş yerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmelikteki yeni düzenlemelerden bazıları şöyle:

SON DAKİKA