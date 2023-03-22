Emekliye 3.500 TL bayram ödemesi 3 günde hesapta! 5.500-6.000 TL maaş alan SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım, 4C’liler...TCKN 2-4-6-8 olanlara otomatik yatacak!

Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak. Bunları değerlendiren çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım. Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği onları daha rahat nefes alacak bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.