Emekliye 3.500 TL bayram ödemesi 3 günde hesapta! 5.500-6.000 TL maaş alan SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım, 4C'liler...TCKN 2-4-6-8 olanlara otomatik yatacak!
Emekliler bayram yaklaşırken ikramiye ödemelerini ve yapılacak zammı merakla beklemeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşları ve emekli bayram ikramiyelerine ilişkin çalışma yaptıklarını ve bunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bu hafta sunacaklarını ifade etti. Bu gelişmeler heyecan yaratırken, emekliler için promosyon ödemelerinde de artış yaşanmaya başlandı. Şu anda en düşük 3.500 TL ödeme yapılırken, tutarlar 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte tüm detaylar haberimizde...
Bankalar, EYT ile birlikte son dönemlerde müşteri çekmek suretiyle yeni promosyon kampanyaları düzenliyor. 3 sene süresince maaş aldıkları bankalarda kalma sözü verenler, bankalardan tek seferlik geri ödemesiz 3.500 TL ile 10.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabiliyor. 3 yıl taahhütle 3 günde ödemeler bağlanıyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Promosyonlara Nisan ayında zam gelecek mi? İşte detaylar...
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının artırılması için alternatiflerin hazırlandığını ve emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi.
Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:
Biz çalışanlarımızı koruyoruz. Toplu sözleşme müessesemiz bu konuda önemli bir mekanizmadır. İşçiler için mevzuatta böyle bir düzenleme yok, sosyal devlet sorumluluğuyla bunu yerine getirmek zorundayız. 5500 liraya yükselttiğimiz en düşük Emekli aylığı bugünkü şartlarda yetersiz kaldığını başkan vurgu yaptı. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. 1 aydan bir süre önce bunları açıklayacaktım ama bugün belirtiyordum. Alternatif çalışmaları en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var.
Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak. Bunları değerlendiren çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım. Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği onları daha rahat nefes alacak bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.
Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım.
5000'den başlayıp 9000 güne kadar prim ödeyenler var. 9 bin ile 7 bin 200 prim ödeme günü var. Bizim kamuoyuna söylediğimiz şey çok açıktır. Emeklilikte yaşa takılan ne demek, kanun geri işlemiştir. Bu mağduriyet meydana getirmiştir. Hukuk kuralı geri işlemez. Bunu ortadan kaldırdım.