Emekliye 3+3 çift ikramiye tablosu geldi! 16.4 milyon SSK, Bağ-Kur'luya %50'lik zam ile en düşük maaşlar değişti! 9.500 TL ek ödeme dahil...

Meclis'in kapıları, emekliler için sevindirici bir düzenlemenin tartışmalarına açılıyor. Bugün Meclis'te başlayacak olan maraton oturumunda, yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren önemli bir düzenleme görüşülecek. Bu düzenleme kapsamında emeklilere bayram ikramiyesi ile yıllık gelir artışı sağlanması hedefleniyor. İşte konuya ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları...
▼ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
8. yargı paketine eklenen düzenleme bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulup Resmi Gazete'de yayımlanacak.
▼ ÖDEMELER KİMLERİ KAPSIYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.