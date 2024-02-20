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Emekliye 3+3 çift ikramiye tablosu geldi! 16.4 milyon SSK, Bağ-Kur'luya %50'lik zam ile en düşük maaşlar değişti! 9.500 TL ek ödeme dahil...

Bugün Meclis'te başlayacak olan maraton oturumunda, emeklilere yönelik önemli bir düzenleme masaya yatırılacak. Bu düzenleme kapsamında emeklilere bayram ikramiyesi ile yıllık gelir artışı sağlanması hedefleniyor. Bu düzenleme ile emeklilere yönelik bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacak. İlk ödemenin ise 10 Nisan'da Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağı açıklandı. Ancak, bu ikramiyeden sadece emekliler değil, diğer bazı gruplar da faydalanacak. İşte milyonlara ikramiye ve ek ödemeler rehberi...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 06:26 Güncelleme 20 Şubat 2024, 06:26
Emekliye 3+3 çift ikramiye tablosu geldi! 16.4 milyon SSK, Bağ-Kur’luya %50’lik zam ile en düşük maaşlar değişti! 9.500 TL ek ödeme dahil... 1

Meclis'in kapıları, emekliler için sevindirici bir düzenlemenin tartışmalarına açılıyor. Bugün Meclis'te başlayacak olan maraton oturumunda, yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren önemli bir düzenleme görüşülecek. Bu düzenleme kapsamında emeklilere bayram ikramiyesi ile yıllık gelir artışı sağlanması hedefleniyor. İşte konuya ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları...

Emekliye 3+3 çift ikramiye tablosu geldi! 16.4 milyon SSK, Bağ-Kur’luya %50’lik zam ile en düşük maaşlar değişti! 9.500 TL ek ödeme dahil... 2

▼ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
8. yargı paketine eklenen düzenleme bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulup Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Emekliye 3+3 çift ikramiye tablosu geldi! 16.4 milyon SSK, Bağ-Kur’luya %50’lik zam ile en düşük maaşlar değişti! 9.500 TL ek ödeme dahil... 3

▼ ÖDEMELER KİMLERİ KAPSIYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.

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