Emekliye 3+3 çift ikramiye tablosu geldi! 16.4 milyon SSK, Bağ-Kur'luya %50'lik zam ile en düşük maaşlar değişti! 9.500 TL ek ödeme dahil...

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Meclis'in kapıları, emekliler için sevindirici bir düzenlemenin tartışmalarına açılıyor. Bugün Meclis'te başlayacak olan maraton oturumunda, yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren önemli bir düzenleme görüşülecek. Bu düzenleme kapsamında emeklilere bayram ikramiyesi ile yıllık gelir artışı sağlanması hedefleniyor. İşte konuya ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları...