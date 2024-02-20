Aktüel ürünler kataloğu az evvel çıktı! 16'lı tuvalet kağıdı 99.90 TL, tavuk but 59.90 TL! A101 BİM ŞOK indirimli FİYAT LİSTESİ!

Türkiye'nin market zincirleri Bim, Şok, Migros ve A101, yepyeni aktüel ürün kataloglarıyla karşınızda! Bu hafta salı ve cuma günleri satışa sunulan kataloglarda, birbirinden cazip indirimler ve avantajlı ürünler sizleri bekliyor. Bim, Şok, Migros ve A101'in aktüel ürün kataloglarını inceleyerek, ihtiyacınız olan tüm ürünleri en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM, ŞOK, A101 ve Migros, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 20-23 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu, tüketicilerin dikkatini çekecek indirimlerle dolu.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Papia Platinum 4 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı 99,90 TL
Bioblas Şampuan Çeşitleri 1 Litre 99,90 TL