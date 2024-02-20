SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Aktüel ürünler kataloğu az evvel çıktı! 16'lı tuvalet kağıdı 99.90 TL, tavuk but 59.90 TL! A101 BİM ŞOK indirimli FİYAT LİSTESİ!

Türkiye'nin market zincirleri Bim, Şok, Migros ve A101, yepyeni aktüel ürün kataloglarıyla karşınızda! Bu hafta salı ve cuma günleri satışa sunulan kataloglarda, birbirinden cazip indirimler ve avantajlı ürünler sizleri bekliyor. Bim, Şok, Migros ve A101'in aktüel ürün kataloglarını inceleyerek, ihtiyacınız olan tüm ürünleri en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:40 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:38
Aktüel ürünler kataloğu az evvel çıktı! 16’lı tuvalet kağıdı 99.90 TL, tavuk but 59.90 TL! A101 BİM ŞOK indirimli FİYAT LİSTESİ! 1

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM, ŞOK, A101 ve Migros, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 20-23 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu, tüketicilerin dikkatini çekecek indirimlerle dolu.

Aktüel ürünler kataloğu az evvel çıktı! 16’lı tuvalet kağıdı 99.90 TL, tavuk but 59.90 TL! A101 BİM ŞOK indirimli FİYAT LİSTESİ! 2

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Aktüel ürünler kataloğu az evvel çıktı! 16’lı tuvalet kağıdı 99.90 TL, tavuk but 59.90 TL! A101 BİM ŞOK indirimli FİYAT LİSTESİ! 3

Papia Platinum 4 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı 99,90 TL

Bioblas Şampuan Çeşitleri 1 Litre 99,90 TL

SON DAKİKA