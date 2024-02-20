Aidatlar neredeyse kira ile yarışıyor! 2 yılda %300 artış gösterdi

Son yıllarda ev sahipleri ve kiracıların ortak sorunlarından birisi de aidat. İstanbul'da site aidatlarındaki artış vatandaşı adeta isyan etme noktasına getirdi. Son 2 yılda yüzde 300'e yakın artış yaşanan aidatlar, tüm faturalardan yüksek hale geldi. İşte detaylar...
Yeni yılda aidatlara yapılan fahiş zamlar site sakinlerinde şok etkisi yarattı. Ev sahipleri ve kiracılar tüm faturalardan daha yüksek olan aidatlardan şikâyet ederken, site yönetimleri yüksek zam oranlarını asgari ücret artışına ve giderlerin yükselmesine bağlıyor. Eva Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmaya göre, bu yıl İstanbul'da yapılan zamlar kimi sitelerde yüzde 100-150'ye ulaştı.
BAZI SİTELERDE 100- 150'YE ÇIKTI
2022 yılının başlarında İstanbul genelindeki aidat artışlarının yaklaşık yüzde 40 olduğunu, 2023 yılında bu oranın ortalama yüzde 77'ye yükseldiğini belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, "Hatta bu artış oranı, yaklaşık on ilçede yüzde 100 ile yüzde 155 arasında değişiklik göstermişti. Bu yıl ise aidat artışlarının ortalama yüzde 50 olduğunu tespit ediyoruz. Aralık vermek gerekirse bu artışlar yüzde 25-71 arasında değişiklik gösteriyor. Kimi sitelerde yüzde 100-150'ye çıkan zamlar da oldu" dedi.
ORTALAMA ARTIŞ % 168
Son iki yılda yapılan zamları değerlendiren Bal, "Ocak 2022'yi başlangıç noktası olarak kabul ettiğimizde, bu zamana kadar gerçekleşen artış oranlarının ortalama yüzde 168 olduğunu görüyoruz. Ortalamanın yanında iki yılda yüzde 200- 300 oranında artışlar da görüldü. Kısaca sırasıyla söz etmek gerekirse Üsküdar yüzde 300, Beykoz yüzde 288, Tuzla yüzde 287, Bahçelievler yüzde 266, Pendik, Kadıköy, Ataşehir yüzde 265 olacak şekilde devam ediyor" diye konuştu.