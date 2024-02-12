Emekliye %18.61 kök zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklisine seyyanen ilavesiz 11.630,30 TL verilecek! 8.000 TL ikramiye dahil...

1 Ocak ayıyla birlikte milyonlarca memurun ve emeklinin maaşı güncellendi ve 2024 yılına yüzde 49.25'lik bir maaş zammıyla başladılar. Hem memurlar hem de emekliler için yapılan bu önemli düzenlemeyle, maaşlarda önemli bir artış sağlandı. Şimdi gözler temmuz zammı ve ikramiye zammına çevrildi. İşte yeni hesaplamalar...

2 BİR ZAM DAHA VAR

Memurların ve emeklilerin maaşları yıl sonuna kadar aynı kalmayacak. Maaşlara Temmuz'da bir zam daha yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon gösterecek. Memurları ve memur emeklilerini ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark bekliyor.