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Emekliye %18.61 kök zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklisine seyyanen ilavesiz 11.630,30 TL verilecek! 8.000 TL ikramiye dahil...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak zam ve farklar için ilk veri belli oldu. İlk 6 aylık enflasyon oranı, emeklilerin maaşlarına yansıtılacakken, memurlara yüzde 10 zam ve enflasyon farkı verilecek. Öte yandan milyonlarca emeklinin gözü kulağı, yaklaşan bayram ikramiyesine çevrilirken, müjdeli bir haber geldi. Bayram ikramiyesi tutarında artış sinyali verildi. Konuyla ilgili olarak 4 farklı formül gündeme geldi ve bu formüllerden biri uygulanırsa, emeklilere yılda 10 bin lira ikramiye yani 13. maaş müjdesi verilecek. İşte yeni zamlı maaş hesabı ve ikramiye tutarları...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 06:22 Güncelleme 12 Şubat 2024, 06:28
Emekliye %18.61 kök zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklisine seyyanen ilavesiz 11.630,30 TL verilecek! 8.000 TL ikramiye dahil... 1

Ocak ayıyla birlikte milyonlarca memurun ve emeklinin maaşı güncellendi ve 2024 yılına yüzde 49.25'lik bir maaş zammıyla başladılar. Hem memurlar hem de emekliler için yapılan bu önemli düzenlemeyle, maaşlarda önemli bir artış sağlandı. Şimdi gözler temmuz zammı ve ikramiye zammına çevrildi. İşte yeni hesaplamalar...

Emekliye %18.61 kök zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklisine seyyanen ilavesiz 11.630,30 TL verilecek! 8.000 TL ikramiye dahil... 2

BİR ZAM DAHA VAR
Memurların ve emeklilerin maaşları yıl sonuna kadar aynı kalmayacak. Maaşlara Temmuz'da bir zam daha yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon gösterecek. Memurları ve memur emeklilerini ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark bekliyor.

Emekliye %18.61 kök zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklisine seyyanen ilavesiz 11.630,30 TL verilecek! 8.000 TL ikramiye dahil... 3

İLK ORAN NE ÇIKTI?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise farkını gösterecek ilk enflasyon verisi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 olarak gerçekleşti. Geriye 5 enflasyon verisi daha kaldı.

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