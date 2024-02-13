▶️ Emekliye 'zamlı ikramiye' müjdesi! 2024 yılı zamlı bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca emekli, bu yılın ikinci artışını temmuz ayında alacakları refah payı ödemeleriyle birlikte beklerken, hükümet bayram ikramiyelerini de artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte ikramiye miktarı 2 bin liraya çıkarılmış, 2023 yılında ise tüm emeklilere iki bayramda toplamda 4 bin lira ödenmişti. Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamaları kapsamında tüm emeklilere bir kereliğine yapılan 5 bin liralık ek ikramiye ödemesiyle toplam 9 bin TL ödeme yapıldı. Peki, 2024 yılı zamlı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...