PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024, 05:41 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024, 05:58

▶️ Emekliye 'zamlı ikramiye' müjdesi! 2024 yılı zamlı bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca emekli, bu yılın ikinci artışını temmuz ayında alacakları refah payı ödemeleriyle birlikte beklerken, hükümet bayram ikramiyelerini de artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte ikramiye miktarı 2 bin liraya çıkarılmış, 2023 yılında ise tüm emeklilere iki bayramda toplamda 4 bin lira ödenmişti. Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamaları kapsamında tüm emeklilere bir kereliğine yapılan 5 bin liralık ek ikramiye ödemesiyle toplam 9 bin TL ödeme yapıldı. Peki, 2024 yılı zamlı bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

SIRADAKİ VİDEO
Emekli olursam kaç para maaş alırım? SSK, Bağkur 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı! 3 adımda emekli maaşı hesaplama...
12.02.2024Pazartesi
Borsa İstanbul haftaya yine rekorla başladı!
12.02.2024Pazartesi
▶️ Milyonlarca emekliye düzenleme! 3600 ek gösterge düzenlemesinde son durum ne?
11.02.2024Pazar
▶️ Evlilik Kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları...
11.02.2024Pazar
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
11.02.2024Pazar
Bunlar da Var
▶️ Mansur Yavaş’ın şehir eşkıyaları sahnede! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler 02:17
▶️ CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın şehir eşkıyaları sahnede!
12.02.2024Pazartesi
Ataşehir’de feci kaza: Beton mikserinin altında kalan hamile kadın hayatını kaybetti 03:06
Beton mikserinin altında kalan hamile kadın hayatını kaybetti
12.02.2024Pazartesi
SON DAKİKA! Adana Büyükşehir Belediyesi’nde silahlı saldırı! Özel kalem müdürlüğü personeli yaralandı 01:45
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silahlı saldırı!
12.02.2024Pazartesi
CHP’de Çankaya krizi! Aday adayları Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Topluma güven vermiyor 01:36
Aday adayları Özgür Özel'i yerden yere vurdu
12.02.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA