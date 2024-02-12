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Tarım Kredi market 10-16 Şubat fiyat listesi! 41 üründe dev indirim! Peynir, 94.90 TL, Çay 54.90 TL, 6'lı kağıt havlu 54.90 TL...

Türkiye genelinde ekonomik ve kaliteli alışverişin adresi haline gelen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Şubat ayı boyunca geçerli olacak özel indirimlerle vatandaşların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. 10-16 Şubat tarihleri arasında sunulan bu yeni indirim dalgası, herkesin merakla beklediği Tarım Kredi aktüel ürünler listesini kapsıyor. Bu indirimler, gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak, her bütçeye uygun alışveriş imkanı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:36 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:35
Tarım Kredi market 10-16 Şubat fiyat listesi! 41 üründe dev indirim! Peynir, 94.90 TL, Çay 54.90 TL, 6’lı kağıt havlu 54.90 TL... 1

Kar amacı gütmeyen Tarım Kredi Koop Marketleri, 10-16 Şubat'ta indirimli ürünler sunuyor. Peynir, süt, temizlik ürünleri, yumurta, çay, kağıt havlu ve bebek bezi gibi pek çok üründe özel fiyatlar listelendi. İşte Kooperatif market aktüel ürünler listesi...

Tarım Kredi market 10-16 Şubat fiyat listesi! 41 üründe dev indirim! Peynir, 94.90 TL, Çay 54.90 TL, 6’lı kağıt havlu 54.90 TL... 2

TK Olgunlaştırılmış Peynir: 129,90 TL

TK Süzme Beyaz Peynir: 89,90 TL

Tarım Kredi market 10-16 Şubat fiyat listesi! 41 üründe dev indirim! Peynir, 94.90 TL, Çay 54.90 TL, 6’lı kağıt havlu 54.90 TL... 3

TK Eski Kaşar Peynir: 89,90 TL

Tarsüt İzmir Tulum Peynir: 94,90 TL

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