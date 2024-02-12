Bağ-Kur'luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?

1 Bu yıl yaklaşık 400 bin EYT'linin daha emekli olması beklenirken, prim günü eksik olan Bağ-Kur'luların gözü kulağı hazırlığı yapılan yeni reformda. Yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsaması beklenen Bağ-Kur reformu heyecanla bekleniyor.



2 BAĞ-KUR'LUYU EMEKLİ YAPACAK ÇALIŞMA NE AŞAMADA? Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu vaadimizi de yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.