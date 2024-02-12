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Bağ-Kur'luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?

Son dakika emekli haberleri... Emekli olmak isteyen Bağ-Kur'luların gözü yeni reformda... Bağ-Kur'lular için Prim gün şartının 9 binden 7 bin 200'e çekilmesi için hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun kapsama gireceği belirtiliyor. Peki kimlerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek? Prim gün şartı düşürüldüğünde hemen emekli olunabilecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:23 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:30
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı? 1

Bu yıl yaklaşık 400 bin EYT'linin daha emekli olması beklenirken, prim günü eksik olan Bağ-Kur'luların gözü kulağı hazırlığı yapılan yeni reformda. Yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsaması beklenen Bağ-Kur reformu heyecanla bekleniyor.

Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı? 2

BAĞ-KUR'LUYU EMEKLİ YAPACAK ÇALIŞMA NE AŞAMADA?

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu vaadimizi de yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı? 3

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre, isteğe bağlı sigortalılar haricinde halen 3 milyon civarında Bağ-Kur'lu bulunuyor. Bunların yaklaşık 1 milyonunun prim gün şartının düşürüleceği belirtiliyor.

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