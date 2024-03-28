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EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...

Kamu bankalarının promosyon tutarlarını yükseltmesinin ardından özel bankalar da harekete geçti. Bankaların büyük çoğunluğu promosyon tutarlarını güncelledi. Hatta bazı bankalar şartsız bazıları da ek ürün koşuluyla ödemeleri artırdı. Emekliler için tutar 17 bin 500 liraya kadar yükseldi. En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 12:44 Güncelleme 28 Mart 2024, 12:55
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası... 1

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan promosyonda kampanyalar hareketlendi. Kamu bankalarının maaş dilimlerini güncelleyip bunlara göre promosyon tutarlarını 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 liraya yükseltmesinin ardından özel bankalar da harekete geçti.

EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası... 2

Özel bankaların büyük çoğunluğu da hem maaş dilimlerini hem de promosyon tutarlarını kamu bankalarınınki gibi güncelledi.

16.4 milyon emekliye 12.000 TL ek ödeme!

Hatta bazı bankalar şartsız olarak, bazıları da otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartıyla alışveriş ve emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını daha da yükseltti.

EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası... 3

Bankaların 28 Mart-30 Nisan döneminde geçerli kampanyaları kapsamında emeklilere 17.500 liraya varan promosyon alma imkanı ortaya çıktı.

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