EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan promosyonda kampanyalar hareketlendi. Kamu bankalarının maaş dilimlerini güncelleyip bunlara göre promosyon tutarlarını 5.000, 8.000, 10.000 ve 12.000 liraya yükseltmesinin ardından özel bankalar da harekete geçti.

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Özel bankaların büyük çoğunluğu da hem maaş dilimlerini hem de promosyon tutarlarını kamu bankalarınınki gibi güncelledi.

Hatta bazı bankalar şartsız olarak, bazıları da otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartıyla alışveriş ve emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını daha da yükseltti.