Emekliye yüksek promosyon rehberi: Tutarlar daha da yükselir mi? Kimler yenileme için Temmuz'u beklemeli?

Maaşlarını özel bankalardan alan emekliler ise meraklı bekleyiş içine girdi. Özellikle bundan sonra promosyon kampanyalarının nasıl değişeceği ve promosyonu artırmak için nelerin yapılması gerektiği merak edilirken, özel bankalarda beklenen hareketlilik başladı. İşte merak edilen soruların yanıtları...

3

ÖZELLER NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Özel bankaların çoğu şu an mevcut kampanyalarını sürdürüyor. Bu bankalarda maaş dilimleri '3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.00 lira arası ve 10.000 lira ve üstü' şeklinde uygulanıyor. Kimi bankalar önceki taban tutarlar olan maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lirayı öderken; kimileri şartsız, kimileri otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartıyla alışveriş gibi şartlar karşılığında tutarı artırıyor.