Kıyma 159 TL, kuşbaşı 169. TL, 2.5 L sıvı yağ 130 TL'den satılıyor: A101 aktüel ürünler İNDİRİMLİ fiyat listesi!

A101 Market, 28 Mart ile 4 Nisan 2024 tarihleri arasını kapsayan Mart ayının son kataloğunu büyük bir heyecanla müşterileriyle paylaştı. Baharın gelişiyle birlikte, tüketicilere sunulan bu katalog, cazip fırsatlar ve indirimlerle dolup taşıyor. Özellikle çevre dostu ulaşım araçlarına ilgi duyanlar için büyük bir sürpriz var: Volta VS2 Elektrikli Moped. Modern tasarımı, üstün performans özellikleri ve ekonomik fiyatı ile dikkat çeken bu elektrikli moped, yarından itibaren A101 mağazalarında 27 bin 990 TL gibi inanılmaz bir fiyatla satışa sunulacak.