Kıyma 159 TL, kuşbaşı 169. TL, 2.5 L sıvı yağ 130 TL'den satılıyor: A101 aktüel ürünler İNDİRİMLİ fiyat listesi!

A101 Market, 28 Mart ile 4 Nisan 2024 tarihleri arasını kapsayan Mart ayının son kataloğunu büyük bir heyecanla müşterileriyle paylaştı. Baharın gelişiyle birlikte, tüketicilere sunulan bu katalog, cazip fırsatlar ve indirimlerle dolup taşıyor. Özellikle çevre dostu ulaşım araçlarına ilgi duyanlar için büyük bir sürpriz var: Volta VS2 Elektrikli Moped. Modern tasarımı, üstün performans özellikleri ve ekonomik fiyatı ile dikkat çeken bu elektrikli moped, yarından itibaren A101 mağazalarında 27 bin 990 TL gibi inanılmaz bir fiyatla satışa sunulacak.
A101 Market, 28 Mart ile 4 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Mart ayının son kataloğunu müşterileriyle paylaştı ve yine dopdolu bir aktüel ürün listesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Toshiba 65" Ultra HD Android TV - 21.999 TL
HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart TV - 12.999 TL
Philips 55' UHD Smart LED TV - 19.999 TL
HI-LEVEL 32' WebOS HD Ready TV - 4.799 TL
Lenovo N4120 Notebook - 6.999 TL
Lenovo N4020 Notebook - 6.999 TL
Homend Grillant 1356H Inox Tost Makinesi - 1.599 TL
Sinbo Çelik Elektrikli Cezve - 299 TL