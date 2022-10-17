Emekliye 13 bin TL ödeme! Promosyon ücret listesi DEĞİŞTİ: Son 12 gün! Taban 3.000-5.000 TL olacak! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi...

SGK ve Bağkur'lu emekliler için flaş duyuru yapıldı. Emeklilerin maaşının yanında 10.000 TL'ye kadar ek geri ödemesiz destekler öne çıkmaya başladı. Bankaların yeni müşterilerine özel sağladığı bu ödemeler yardımıyla kişilerin önümüzdeki dönemde çoğalan çoğu nakit gereksinimi amacıyla cazip alternatifler sunulacak. Promosyon ödemelerinde yüksek oranların sunulmaya başlamasının sonrasında emeklilerin bankaları incelemeye başladıkları da görüldü. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar!