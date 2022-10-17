Emekliye 13 bin TL ödeme! Promosyon ücret listesi DEĞİŞTİ: Son 12 gün! Taban 3.000-5.000 TL olacak! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi...
Bankaların emekli promosyon ödemelerinde tutarlar tek tek değişiyor. Bu tutar 10.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar emekli maaşı promosyonu amacıyla büyük bir rekabete girdi. Bu ödemeden 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, yeni emekliler kampanyalardan yararlanabiliyor. Kamu Bankaları da miktarları yükseltti. Artık promosyonda taban tutar 3.000-5.000 TL arası olacak! İşte banka banka promosyon kampanyaları!
17.10.2022 20:43 - Son Güncelleme: 17.10.2022 20:43
SGK ve Bağkur'lu emekliler için flaş duyuru yapıldı. Emeklilerin maaşının yanında 10.000 TL'ye kadar ek geri ödemesiz destekler öne çıkmaya başladı. Bankaların yeni müşterilerine özel sağladığı bu ödemeler yardımıyla kişilerin önümüzdeki dönemde çoğalan çoğu nakit gereksinimi amacıyla cazip alternatifler sunulacak. Promosyon ödemelerinde yüksek oranların sunulmaya başlamasının sonrasında emeklilerin bankaları incelemeye başladıkları da görüldü. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar!
KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU NETLEŞTİ!
Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.