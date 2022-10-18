Tam tamına 80 bin TL değer biçiliyor! Cebinizde 200 TL'niz varsa şu an kontrol edin! Bakmayan hayretler içinde bin pişman! Eğer rakamın yanında...

Başına şans kuşu kondu! Bu 200 lirayı duyan fotoğrafını çekmeye koşuyor! Çeşitli vakit dilimi içerisinde oldukça yere giderek alışveriş yapıyor ve bu esnada alışveriş esnasından kullandığımız paralardaki detayları incelemiyoruz. Aslında bazı paralar servet edebiliyor. Son aylarda karşımıza çıkan haberlerde hatalı basım banknotların binlerce lira etmiş olduğu söyleniyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların cebinde olup olmadığını merak etmekte. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi, bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL'lik banknotu önce SAHTE zannetti. Banka görevlilerinin incelemesiyle paranın sahte olmadığı, koleksiyoncuların ilgileneceği türde bir baskı hatası olduğu anlaşıldı.