Emekliye PTT'den 80.000 TL! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C'liye özel ödeme yapılacak! Başvuru formuna TC Kimlik numarası yazıp göndermek yeterli!
Emekliler için önemli bir duyuru geldi. Emekli maaşı alanlar için PTT'den açıklama yapıldı. Emekli aylığını PTT tarafından alanlar bu fırsattan yararlanacak. Başvurunuzu yapıp çevrenizdeki en yakın PTT şubesine giderek paralarını alabilecek. İşte merak edilen ayrıntılar haberimizde!
18.10.2022 09:33 - Son Güncelleme: 18.10.2022 09:33
Emekli maaşı alanlara özel ödeme yapılacak. Başvuranlar anında alacak. PTT tarafından emekliler için duyuru yapıldı. 80 bin TL'ye kadar ödeme verilecek. İşte detaylar!
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