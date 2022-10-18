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Haberler Ekonomi Emekliye PTT'den 80.000 TL! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C'liye özel ödeme yapılacak! Başvuru formuna TC Kimlik numarası yazıp göndermek yeterli!

Emekliye PTT'den 80.000 TL! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C'liye özel ödeme yapılacak! Başvuru formuna TC Kimlik numarası yazıp göndermek yeterli!

Emekliler için önemli bir duyuru geldi. Emekli maaşı alanlar için PTT'den açıklama yapıldı. Emekli aylığını PTT tarafından alanlar bu fırsattan yararlanacak. Başvurunuzu yapıp çevrenizdeki en yakın PTT şubesine giderek paralarını alabilecek. İşte merak edilen ayrıntılar haberimizde!

takvim.com.tr
18.10.2022 09:33 - Son Güncelleme: 18.10.2022 09:33
Emekliye PTT’den 80.000 TL! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C’liye özel ödeme yapılacak! Başvuru formuna TC Kimlik numarası yazıp göndermek yeterli!

Emekli maaşı alanlara özel ödeme yapılacak. Başvuranlar anında alacak. PTT tarafından emekliler için duyuru yapıldı. 80 bin TL'ye kadar ödeme verilecek. İşte detaylar!

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Emekliye PTT’den 80.000 TL! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C’liye özel ödeme yapılacak! Başvuru formuna TC Kimlik numarası yazıp göndermek yeterli!

Hemen en yakın PTT şubesine giderek başvuru yapan emekliler kişisel ihtiyaçlarına göre değişen tutarda ihtiyaç kredisini alacak. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler kefilsiz, şartsız PTT işyerlerinden emekli kredisi talebinde bulunabilecek.

Emekliye PTT’den 80.000 TL! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C’liye özel ödeme yapılacak! Başvuru formuna TC Kimlik numarası yazıp göndermek yeterli!

İŞTE PTT'DEN YAPILAN AÇIKLAMA!

Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği Emekli Kredisi!

Emekliye PTT’den 80.000 TL! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C’liye özel ödeme yapılacak! Başvuru formuna TC Kimlik numarası yazıp göndermek yeterli!

Nakit ihtiyacı olan emeklilerimize %2,69 faiz oranından başlayan faizlerle 80.000 TL'ye kadar nakit kredi. İhtiyaçlarını değil, borçlarını ertele.

Emekliye PTT’den 80.000 TL! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C’liye özel ödeme yapılacak! Başvuru formuna TC Kimlik numarası yazıp göndermek yeterli!

Siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT merkezlerinden kredinizi anında kullanın.

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