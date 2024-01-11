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Emekliye %12,43'lük ek zam çıktı! 7-8 madde oluştu; 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SSK-Bağ-Kur'luya %50+%5 ek ödeme tablosu! 12 bin TL maaş skalasıyla...

Emeklilere yapılacak olan ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için hazırlıkların hızla sürdüğü bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulan emekli zammının yüzde 37,57 olarak belirlendiği açıklandı. Bu rakama ek olarak emekliye refah payı için Meclis tarihi de netlik kazandı. AK Parti'nin duyurusuna göre, emekli aylıklarındaki düzenlemeler için Meclis'in Ocak ayının 3. haftasında toplanacağı ifade edildi. Bu toplantıda emekli maaşlarındaki oransal artış ve kısa çalışma ödeneği ile çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin gündeme geleceği belirtildi.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 06:37 Güncelleme 11 Ocak 2024, 06:37
Emekliye %12,43’lük ek zam çıktı! 7-8 madde oluştu; 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SSK-Bağ-Kur’luya %50+%5 ek ödeme tablosu! 12 bin TL maaş skalasıyla... 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11,68 zam farkını kapatmak için emekliye refah payı düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Meclis'e gelecek olan düzenleme için tarih belirlendi. İşte detaylar...

Emekliye %12,43’lük ek zam çıktı! 7-8 madde oluştu; 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SSK-Bağ-Kur’luya %50+%5 ek ödeme tablosu! 12 bin TL maaş skalasıyla... 2

AK PARTİ'DEN EK ZAM AÇIKLAMASI GELDİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik refah payı düzenlemesi ve kademeli zam formülü üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Güler, yasal düzenlemenin Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine geleceğini belirterek, emekli aylıklarının oransal artışla iyileştirileceğini ve kısa çalışma ödeneği ile çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

Emekliye %12,43’lük ek zam çıktı! 7-8 madde oluştu; 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SSK-Bağ-Kur’luya %50+%5 ek ödeme tablosu! 12 bin TL maaş skalasıyla... 3

7-8 MADDELİK DÜZENLEME

Güler, "Yasal düzenleme Ocak ayının 3. haftasında Meclis'in gündemine gelecek. Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek. Kısa çalışma ödeneği ve çalışma hayatına ilişkin 7-8 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor." şeklinde konuştu. verdi.

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