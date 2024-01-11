Emekliye %12,43'lük ek zam çıktı! 7-8 madde oluştu; 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SSK-Bağ-Kur'luya %50+%5 ek ödeme tablosu! 12 bin TL maaş skalasıyla...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11,68 zam farkını kapatmak için emekliye refah payı düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Meclis'e gelecek olan düzenleme için tarih belirlendi. İşte detaylar...
AK PARTİ'DEN EK ZAM AÇIKLAMASI GELDİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik refah payı düzenlemesi ve kademeli zam formülü üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Güler, yasal düzenlemenin Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine geleceğini belirterek, emekli aylıklarının oransal artışla iyileştirileceğini ve kısa çalışma ödeneği ile çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.
7-8 MADDELİK DÜZENLEME
Güler, "Yasal düzenleme Ocak ayının 3. haftasında Meclis'in gündemine gelecek. Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek. Kısa çalışma ödeneği ve çalışma hayatına ilişkin 7-8 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor." şeklinde konuştu. verdi.