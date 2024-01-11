Emekliye %12,43'lük ek zam çıktı! 7-8 madde oluştu; 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan SSK-Bağ-Kur'luya %50+%5 ek ödeme tablosu! 12 bin TL maaş skalasıyla...

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11,68 zam farkını kapatmak için emekliye refah payı düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Meclis'e gelecek olan düzenleme için tarih belirlendi. İşte detaylar...