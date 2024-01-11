Seyyanen değil oransal! SSK, Bağ-Kur'luya 11.68 puanlık farkı kapatacak ek zam! %45 formülü+ kök maaşı az olan, 7. 500 TL'ye tamamlananlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı için hazırlıklarda sona gelinirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den flaş açıklama geldi. Güler, emekli zammı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi. Seyyanen yerine oransal artış öne çıkarken, zam oranının yüzde 44-45 olabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ile ilgili yaptığı son dakika açıklamanın devamında, ''Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.

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Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir."' ifadelerini kullandı.