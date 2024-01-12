SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını öğrendi. Bu kapsamda milyonlarca kişi refah payının netleşmesini bekliyor. Emekliler, SGK'nın yapacağı resmi duyuruları sabırsızlıkla beklerken maaş ödemelerinin ne kadar olacağı ve ne zaman yapılacağı konularında da büyük bir merak içindeler.

KABİNE EMEKLİYE EK ZAMMI GÖRÜŞECEK

Son dakika haberine göre, SSK Bağ-Kur emeklisine zam çalışması haftaya Kabine'ye geliyor.

SSK Emeklileri Maaş Ödeme Takvimi (Ocak Ayı)

2024 yılında SSK emeklilerinin ocak ayı maaş ödeme günleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiştir:

Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Ocak

Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Ocak

Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Ocak

Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Ocak

Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Ocak

Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Ocak

Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Ocak

Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Ocak

Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Ocak

Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Ocak

Bağ-Kur Emeklileri Maaş Ödeme Takvimi (Ocak Ayı)

2024 yılında Bağ-Kur emeklileri için belirlenen maaş ödeme tarihleri şu şekildedir:

Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler için: 25 Ocak

Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler için: 26 Ocak

Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için: 27 Ocak

Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler için: 28 Ocak