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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 11:32 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 11:37

SON DAKİKA SSK BAĞKUR EMEKLİ HABERİ: Emekliye ZAM çalışması haftaya kabineye geliyor! Kabine emekliye ek zammı görüşecek!

SON DAKİKA SSK BAĞKUR EMEKLİ HABERİ... Ocak zammı yüzde 37.57 çıkan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam için çalışmalar sürerken, takvim de belli oldu. Önümüzdeki hafta Kabine’de ele alınıp Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor. Son dakika haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisine zam çalışması haftaya Kabine'ye geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını öğrendi. Bu kapsamda milyonlarca kişi refah payının netleşmesini bekliyor. Emekliler, SGK'nın yapacağı resmi duyuruları sabırsızlıkla beklerken maaş ödemelerinin ne kadar olacağı ve ne zaman yapılacağı konularında da büyük bir merak içindeler.

KABİNE EMEKLİYE EK ZAMMI GÖRÜŞECEK

Son dakika haberine göre, SSK Bağ-Kur emeklisine zam çalışması haftaya Kabine'ye geliyor.

SSK Emeklileri Maaş Ödeme Takvimi (Ocak Ayı)

2024 yılında SSK emeklilerinin ocak ayı maaş ödeme günleri, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirlenmiştir:

Tahsis numarası 9 ile bitenler için: 17 Ocak
Tahsis numarası 7 ile bitenler için: 18 Ocak
Tahsis numarası 5 ile bitenler için: 19 Ocak

Tahsis numarası 3 ile bitenler için: 20 Ocak
Tahsis numarası 1 ile bitenler için: 21 Ocak
Tahsis numarası 8 ile bitenler için: 22 Ocak
Tahsis numarası 6 ile bitenler için: 23 Ocak

Tahsis numarası 4 ile bitenler için: 24 Ocak
Tahsis numarası 2 ile bitenler için: 25 Ocak
Tahsis numarası 0 ile bitenler için: 26 Ocak

Bağ-Kur Emeklileri Maaş Ödeme Takvimi (Ocak Ayı)

2024 yılında Bağ-Kur emeklileri için belirlenen maaş ödeme tarihleri şu şekildedir:

Tahsis numarası 9, 7 ve 5 ile bitenler için: 25 Ocak
Tahsis numarası 3 ve 1 ile bitenler için: 26 Ocak
Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için: 27 Ocak
Tahsis numarası 2 ve 0 ile bitenler için: 28 Ocak

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