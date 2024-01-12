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Devlet işsizin yanında! Ödenek 30 günde hesapta... En düşük aylık 7940 tavan da 15.880 TL oldu | İşsizlik maaşı rehberi

Asgari ücretteki artışla en düşük işsizlik ödeneği 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 lira oldu. 10 ay boyunca işsiz kalan vatandaşa düzenli gelir sağlayan ödenek, mallullük aylığı bağlandığında kesilmiyor. Peki, İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için ne kadar süre çalışmak gerekiyor? Ödenek nasıl hesaplanıyor? İstifa edenler de işsizlik maaşı alabilir mi, başvuruda bir süre sınırı bulunuyor mu? İşsizlik ödeneği ile ilgili merak edilen soruları sizler için cevapladık.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 07:10 Güncelleme 12 Ocak 2024, 07:40
Devlet işsizin yanında! Ödenek 30 günde hesapta... En düşük aylık 7940 tavan da 15.880 TL oldu | İşsizlik maaşı rehberi 1

İşten ayrılan vatandaşların yanında duran devlet, 10 ay süresince işsizlik ödeneğiyle beraber işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Devlet işsizin yanında! Ödenek 30 günde hesapta... En düşük aylık 7940 tavan da 15.880 TL oldu | İşsizlik maaşı rehberi 2

Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan işsizlik ödemeleri 10 ay boyunca düzenli olarak maaş gibi hesaba yatıyor. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük işsizlik ödeneği 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 lira oldu.

Devlet işsizin yanında! Ödenek 30 günde hesapta... En düşük aylık 7940 tavan da 15.880 TL oldu | İşsizlik maaşı rehberi 3

Yasaya göre işsizlik ödeneğinin en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yükseği yüzde 80'i kadar yatırılıyor.

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