Devlet işsizin yanında! Ödenek 30 günde hesapta... En düşük aylık 7940 tavan da 15.880 TL oldu | İşsizlik maaşı rehberi

İşten ayrılan vatandaşların yanında duran devlet, 10 ay süresince işsizlik ödeneğiyle beraber işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık ve danışmanlık hizmeti veriliyor.
Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan işsizlik ödemeleri 10 ay boyunca düzenli olarak maaş gibi hesaba yatıyor. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük işsizlik ödeneği 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 lira oldu.
Yasaya göre işsizlik ödeneğinin en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yükseği yüzde 80'i kadar yatırılıyor.