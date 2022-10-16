Emekliye 12 bin TL ödeme! Promosyonda 19 banka tutarları değiştirdi! Taban 5.000 lira üstü olacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING, Yapı Kredi, İş Bankası...
Promosyon ödemelerinde tutarlar tek tek değişiyor. Emekli promosyonu maaşa göre kamu özel banka fark etmeksizin 3 bin ile 5 bin liranın altında kalmayacak. Bu kapsamda tüm kampanyalar da yenilenecek. Düşük ödeme alanlar banka değişimi yapmadan da promosyonu artırabilecek. İşte banka banka en yüksek promosyon ödemeleri!
16.10.2022 20:51 - Son Güncelleme: 16.10.2022 20:51
Bankalar emekli promosyonu hakkında birbiriyleriyle yarış halinde ve kampanyalarını sık sık güncelliyor. Verilen emekli promosyonu miktarları bankaya göre farklılık gösterirken başka emekli arkadaşlarını da bankaya taşıyanlara ayrı ödemeler yapılıyor. 1 Kasım'da tüm ödemeler değişecek.İşte banka banka en yüksek promosyon ödemeleri!